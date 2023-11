Una viuda lanza las cenizas de su marido y el viento las lleva sobre un amigo del fallecido: "Él siempre te quiso mucho"

Por mucho que uno intente prepararse emocionalmente para la última despedida, perder a un ser querido siempre es algo especialmente doloroso, por lo que es inevitable que los sentimientos terminen desbordando a cualquiera. Pero, aun así, hay ocasiones en las que parece que el universo busque aliviar este peso, provocando que uno de los momentos más delicados termine dejando a su paso una de las anécdotas más divertidas y cálidas.

Esto es algo que le ocurrió al padre de Mercedes, una tuitera que ha compartido que hace un año que falleció uno de los amigos de su padre, a quien quisieron despedir lanzando sus cenizas en el castillo de Alicante. Pero, aunque este momento era muy serio para todos, justo en el momento en el que la viuda empezó a tirar las cenizas, vino una ráfaga de viento que provocó que estas fueran a parar sobre el traje de su padre.

Y, aunque este podría haber sido un momento impactante, la viuda supo aliviar el ambiente con un sencillo pero sincero comentario: "Él siempre te quiso mucho". Gracias a ello, todos pudieron tomarse este momento con otro humor y reírse de la situación, algo que seguro que permitió que esta despedida fuera algo más cálida.

Esta es una historia que no ha tardado en viralizarse en las redes por el ingenioso comentario que tuvo esta viuda. Pero, aunque muchos podrían pensar que esto es algo que no suele ocurrir, la realidad es que el viento suele atacar bastante durante estos rituales de despedida, ya que los usuarios no han tardado en compartir algunas de las experiencias similares que han vivido ellos. Este es el caso de ChillTrickor, quien ha dicho que en su familia todos respiraron las cenizas de su tía por culpa de una ráfaga de viento.

Sin duda, pese a que estas despedidas son siempre muy difíciles de sobrellevar, estas anécdotas tan espontáneas e inesperadas consiguen aliviar el dolor del momento y reír una última vez junto al fallecido.