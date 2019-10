Si a nosotros se nos acaban los adjetivos para describir cada hazaña que Rosalía logra casi semanalmente, la cantante catalana agota igual de fácil las entradas de sus conciertos. Hoy se ponían a la venta los primeros tickets para los espectáculos que tiene previstos en Barcelona y Madrid, y, surprise surprise, la web de la promotora musical se ha desbordado.

Solo han pasado dos días desde el anuncio de que diciembre es el mes elegido para que la artista pasee su arte por los escenarios españoles, y la ‘perturbación en la fuerza’ tuitera se ha sentido en toda la plataforma.

Viendo la demanda que su gira 'El Mal Querer' está teniendo, solo dos conciertos se antojan poquísimos. Quizá tenga sentido viendo la espectacularidad de las performance que saca en cada actuación: como vuelva a montar una puerta como la de la Feria de Abril...

Las redes se han inundado con los mensajes (y las lágrimas) de los que no han podido lograr una de las primeras 1000 entradas que Live Nation tenía disponibles hoy. Eso sí: los que han podido comprar (que los hay) han lucido orgullosos su confirmación de acceso al espectáculo. Curiosamente, y para redimir la fama que suelen tener los usuarios de Twitter cuando se lanzan en masa, no había ni pizca de envidia mala entre los que no tenían tan apreciado tesoro.

Como las entradas para las nuevas fechas en Madrid y Barcelona han volado en un 'tra-tra', los fans han manifestado su indignación a través de las redes socialesn al descubrir que ya pueden encontrarse entradas en reventa por un valor muy superior al original. Algunas plataformas ofrecen dos localidades por hasta 440 euros.

Pero la cosa no queda aquí, hay quien ha visto en Rosalía la oportunidad de sacar negocio y pretenden hacer su agosto revendiendo sus entradas por 200 euros.

Aún queda otra oportunidad para comprar las entradas; será el día 20 de septiembre y te vamos adelantando que no será sencillo conseguir meter tu cuerpo en el Wizink o el Palau Sant Jordi. Cruza dedos, asegúrate de tener una buena conexión a internet y la suficiente suerte para oír y bailar a Rosalía en directo.

Las entradas de acceso general estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana a través de varias opciones online, como Live Nation, Ticketmaster o El Corte Inglés. Y en caso de que no llegues a conseguirlo, las presencia este año de la artista en el Mad Cool ha levantado los rumores de que Rosalía podría participar próximamente en otros festivales. A ver si sí, porque donde vaya ella, irán los fans.