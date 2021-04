Auronplay y Biyín, preocupados por el estado de salud de Don Gato

Auronplay y Biyín están viviendo uno de los momentos más angustiosos de su vida. La expareja se encuentra en vilo a la espera de los resultados de las pruebas para comprobar el estado de salud de su mascota: Don Gato.

El gato negro que comparten Auronplay y Biyín se encuentra delicado de salud. Después de haberse pasado un par de días con vómitos, lo han llevado al veterinario y se les ha comunicado que podría tratarse de un problema del hígado.

El streamer ha sido el encargado de compartir esta mala noticia con sus seguidores en Twitter, ya que la preocupación por el que considera su 'hijo' le impedía conectarse en directo para realizar stream en Twitch como es habitual: "Don Gato está ingresado. Lleva unos días vomitando y lo hemos llevado al veterinario. Me han dicho que no pinta bien, dicen que puede ser problemas de hígado, le tienen que hacer más pruebas. No estoy para hacer directo, mi cabeza está en otra parte, con mi hijo. Sorry".

Por su parte, Biyín también les ha hecho saber a sus seguidores cómo se encontraba Don Gato y lo afectada que está, ya que la streamer también lo considera como un hijo: "Hoy ha sido un día muy duro, había planeado cosas guays para hoy en Marbella (Vice), pero no sé si estaré con ánimos porque la cosa no pinta bien. Os mantengo informados".

Mientras que Auronplay ha decidido desconectar de las redes sociales y mantener silencio, Biyín ha estado actualizando la situación, ya que sus seguidores se han quedado muy preocupados después de conocer la noticia: "Gracias a todos lodos los que os preocupáis por Don Gato, no os puedo responder a todos, pero esperemos que mejore, aunque la cosa no no pinta nada bien".

"Vaya 2021 de mierda, ya nada puede ir a peor", ha escrito más tarde Biyín. Un comentario que ha hecho creer a sus seguidores que el estado de salud de Don Gato había llegado a un trágico desenlace. Sin embargo, la joven, que lo ha querido como una madre durante los últimos ocho años, ha aclarado que el gatito sigue luchando y que están a la espera de más pruebas: "Estamos a la espera de que esta mañana le hagan un TAC, cualquier noticia buena o mala os informamos y mil gracias a todos por preocuparos".