“Cariño, un duende ha encogido a J Balvin”. Como si se tratara de un spin-off de la famosa película de finales de los ochenta, ‘Cariño, he encogido a los niños’, J Balvin ha estrenado el videoclip de ‘Verde’.

Después de Amarillo, Rojo, Morado, Blanco y Gris, toca darle paso al ‘Verde’ dentro del particular arcoiris que ha creado el colombiano en su nuevo disco 'Colores'.

En este videoclip un duende aparece al final de un arcoiris sobre un caldero repleto de monedas de oro. J Balvin no puede evitar la tentación y se mete una en el bolsillo, lo que desata el enfado de este pequeño ser típico de la mitología y el folclore irlandés, y reduce el tamaño del cantante al de un pequeño insecto.

Balvin se pasa todo el videoclip sorteando los peligros que se encuentran en el jardín donde estaba dando una fiesta como un cortacésped, manchas de ketchup o un ratón morado.

Como ya viene siendo habitual, J Balvin sigue la tónica de los anteriores videoclips del álbum y destaca el color que lleva la canción como nombre para cederle todo el protagonismo. Aunque en este caso es menos evidente que en otras ocasiones.

El artista ha querido mostrarle a sus seguidores el making of de este vídeo para que comprueben cómo fue convertirse en un ser en miniatura. ¿Los requisitos para rodar? Vestir de verde, un croma azul, un simpático duende bailarín y productos viscosos.

Algo más agradable fue tener que zambullirse en una ‘piscina’ de guacamole. Aunque los amantes del aguacate pueden estar tranquilos, ya que el colombiano se ha encargado de puntualizar que no se trata de guacamole real: “Siempre soñé con saltar en una piscina de guacamole !! Gracias méxico por tanto sabor !!! Vídeo de verde afuera ya (no es guacamole de verdad para los que no tienen vida)”.