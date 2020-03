Estar todo el día encerrados en casa puede resultar de lo más peligroso para nuestra salud mental. Tanto es así que muchos son los que se esfuerzan por mantener una rutina diaria y no sucumbir a llevar el pijama y el moño 24/7 como si ya formaran parte de nosotros.

En casos como este, en el que nos encontramos en cuarentena y no podemos salir de casa, no viene mal un cambio de aires y, a veces, la forma más sencilla de conseguirlo es a través de un cambio de imagen que puede ir desde un simple maquillaje hasta un corte radical de pelo.

Rosalía ha sido de las que ha optado por lo segundo. Parece ser que la cantante catalana ha cogido las tijeras para hacerse un cambio de look. Suponemos que se lo ha hecho ella misma porque, al contrario de la última vez que acudió al salón de belleza, no ha mencionado a ningún profesional. 'Me acabo de hacer flequillo', ha compartido en su cuenta de Twitter.

Aunque menos arriesgado que el corte de pelo de Miley Cyrus (la actriz de Hannah Montana también jugado a ser peluquera durante este periodo de distanciamiento social), la reina del Tra-trá parece una persona completamente distinta. Esta nueva imagen de la cantante de 'Dolerme' ha generado todo tipo de reacciones y hay quienes la comparan con otras artistas como Nathy Peluso o Camila Cabello, e incluso con el dibujo animado Boo de 'Monstruos S.A'.

Pero también hay quien ve en este corte de pelo un mensaje secreto. Sus fans más incondicionales no han podido evitar comparar esta nueva imagen de la cantante con su apariencia en el videoclip de su tema 'Bagdad', en el que aparece con una peluca rubia platino también con flequillo. ¿Querrá esto decir que va a sacar, al fin, la canción 'Lo Presiento' que tanto tiempo llevan reclamando sus seguidores?