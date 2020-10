Curtis Waters, de TikTok a estrella mundial gracias a su éxito 'Stunnin'

Curtis Waters es una de las estrellas emergentes que se están abriendo paso en la música gracias a TikTok. El joven de 20 años publicó una de sus canciones en la red social durante la cuarentena y, su éxito ha sido tal, que le ha permitido sacar su primer disco 'Pity Party'.

Curtis, cuyo nombre real es Abhinav Bastakoti, homenajea a Frank Ocean en su nombre artístico, al que considera uno de sus referentes. Nació en Nepal y ha vivido en diferentes partes del mundo como Alemania o Canadá, pero lleva viviendo desde hace tres años en Carolina del Norte.

Este estudiante ha aprendido a hacer música de forma autodidacta gracias a los tutoriales de YouTube y se propuso convertir su canción en un éxito después de que su novia lo dejara. Para ello ha estudiado a fondo el algoritmo de TikTok: qué visibilidad tenían los vídeos, si importaba el número de seguidores, los hashtags que tenía que utilizar...

Curtis comenzó a subir su canción 'Stunnin' cada día, acompañada de un sencillo y ridículo baile muy propicio para esta plataforma, hasta conseguir que se hiciera viral. A día de hoy hay más de 1.4 millones de vídeos en esta red social con ese sonido mientras que el videoclip acumula más de 18 millones de reproducciones en YouTube. Estrellas como Dixie D'Amelio, la ex chica Disney Debbie Ryan, Paris Hilton, James Charles, Jason Derulo o Mia Hayward (pareja del manager de Hype House Thomas Petrou) la han utilizado.

No es la primera vez que ocurre un fenómeno como este, que cada vez es más frecuente. Otros artistas como Lil Nas X con 'Old Town Road', Doja Cat con 'Say So' o la neozelandesa BENEE con 'Supalonely'.

Pero Curtis Waters es mucho más que un éxito viral y su disco 'Pity Party' es prueba de ello. En este trabajo, Waters abarca diferentes géneros que van desde el pop y el trap hasta el electro punk. Además, habla de temas que le tocan de cerca como su vida como inmigrante o su bipolaridad.