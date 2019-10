Llevas meses soñando con este día: el de tener cara a cara a tus ídolos cantando tus canciones favoritas. Mark, JB, Jackson, Jinyoung, Younggiae, Bambam y Yugyeom se dejarán la piel en el escenario para hacer que pases un día inolvidable. ¿Y qué puedes hacer tú para que este concierto también sea especial para ellos? Si no se te ocurre nada, no te preocupes, te damos unas ideas infalibles.

1.- Carteles You GOT me. Organízate con un buen grupo de amigas, y si tus colegas no son tan numerosas recurre a los grupos de WhatsApp que hay creados sobre las fans que van al concierto. Propón que cada una lleve una cartulina del mayor tamaño, con solo una frase: You GOT me, ¡y pega al lado una foto tuya bien grande para que no tengan que buscar tu cara entre el público! Así sabrán perfectamente quién les manda el mensaje.

2.- Haz un movimiento en redes sociales. Crea tu propio hashtag y pide ayuda a las fans que vayan al concierto para sorprenderlos. La forma más fácil y cómoda de hacerlo es ponerse de acuerdo entre todas y sacar la linterna del móvil en uno de sus temas, como por ejemplo 'Paradise'.

3.- Momento 'Eclipse'. Otra cosa que podéis planear es llevar globos negros y blancos: una lleva uno negro, otra uno blanco, y así juntaros 20 personas como mínimo. Llévalos desinflados, repártelos al llegar y los hincháis antes de que comience todo. En el momento en el que canten la canción Eclipse, que ya te chivamos que es la primera, los levantáis. Tampoco mucho tiempo, que los de atrás también querrán verlo.

4.- Cara a cara. Si te has quedado con ganas de más, una idea que los dejará living es que imprimáis caretas con sus fotos y entréis todas con ellas puestas directas a primera fila. Eso sí, cuando hayan pasado un par de canciones quitároslas para que puedan ver vuestra cara. ¡Quién sabe si podría surgir el amor a primera vista!

Y como entendemos que los nervios están a flor de piel, queremos haceros un regalo, ¡el setlist que tocarán esta noche! Si eres de las que les gusta que sea sorpresa, no sigas leyendo, pero si te mola preparar tus movimientos en cada canción, aquí lo tienes:

Eclipse

OUT

Never Ever

Skyway

JB Solo (Ride)

Youngiae Solo (Gravity)

Sign

I am me

Come On

Just Right

Paradise

Look

Thank You

Save You

Encore

Miracle

Fly (Remix)

Go Higher

Shopping Mall

Girls Girls Girls

Before the full moon rises

Ya puedes ir ensayando si flojeas en alguna. ¡Mucha suerte para esta noche!