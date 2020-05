Ibai Llanos es un creador de contenidos sin igual. Después de haber probado los filtros más extraños que puedan existir como el del coffin dance o salir del mismísimo bolsillo de Doraemon ahora al caster le ha dado por crear tier lists de galletas o personajes de anime.

Pero el contenido con el que más lo está petando son los streamings de Twitch en los que comenta programas como 'Pesadilla en la cocina' o el extinguido 'Next'. Del primero hay reacciones de lo más divertidas e incluso, ha despertado su vena culinaria durante esta cuarentena. Con el propósito de hacer dieta y tener una alimentación más saludable, al vasco de 24 años le dio por ponerse a cocinar albóndigas a las doce de la noche en directo con la misma ilusión que Miquel Montoro destapó la cazuela de pilotes.

Ambos programas de televisión nos han dejado memes de referencia, personajes míticos que se han convertido en cultura de la televisión como la Petxu (AuronPlay ya le dedicó varios vídeos a este programa).

Precisamente comentando una escena de la Petxu en 'Next', Ibai Llanos ha estallado contra la gordofobia. "Sea feo, sea guapo o sea un puto gordo, me va a dar vergüenza que me diga 'next' porque a mi nadie me rechaza, ¿entiendes?", comentaba la concursante. Ante estas declaraciones, Ibai ha reaccionado de forma teatral lanzando una reflexión al aire: "¿O sea un puto gordo no puede ser guapo?" Después de esto el streamer se ha retirado del ordenador para sentarse en silencio, oscuridad y soledad, en el sofá que tiene más al fondo, a escuchar una canción triste de Beret.

Esta reacción y reflexión ha sido muy apoyada y aplaudida en redes sociales llegando a convertirlo en tendencia. El vídeo ha superado los 30.000 me gustas y ha llegado casi a los 9.000 retuits.

Muchos de sus seguidores le han comentado para animarle y para decirle que no tiene por qué preocuparse por ese tipo de comentarios. Además, se ha iniciado una corriente en la que algunos han compartido sus fotos o han indicado que también sufren sobrepeso, o tienen cuerpos no normativos, para apoyar al caster. Entre los casi tres mil comentarios que ha obtenido la publicación, los que más se repiten son 'Ibai, yo también estoy gordo' o 'Ibai, estamos contigo'.