Pawgli actualiza su situación con el acosador: "No puedo hablar más, pero no ha terminado"

En su último vídeo en TikTok, Pawgli ha compartido con sus seguidores una actualización sobre el acoso que lleva tiempo sufriendo por parte de un vecino. La influencer ya denunció públicamente la situación el pasado abril, cuando relató que había recibido mensajes aterradores por redes sociales y se encontró a su acosador observándola desde la ventana de enfrente. Ahora, tras varias semanas de silencio, ha vuelto a hablar del tema.

"Si ahora mismo no estoy contando nada es porque no puedo contar nada más. Estoy pasando por un proceso judicial y me hacen respetarlo", ha explicado en un vídeo. Según cuenta, desde que habló públicamente del acoso, la situación se calmó durante un tiempo, pero en ningún caso desapareció: "Esa persona vive enfrente de mí. Mis amigas lo vieron caminando por la urbanización cuando se fueron de casa. Y sigo recibiendo llamadas en número oculto todos los días".

Uno de los giros más inquietantes de este nuevo testimonio ha sido la implicación de la familia del presunto acosador. Según la influencer, llegó a hablar con la madre de él, que desconocía por completo la realidad: "Ella se pensaba que yo era su pareja, porque su hijo llevaba año y medio hablando de mí como si lo fuera. Le parecía raro que no me hubiese presentado nunca, pero él siempre ponía excusas".

Tras conocer la verdad, los padres habrían pedido a Pawgli que retirara la denuncia porque, aseguran, están en proceso de ingresarlo en un centro psiquiátrico. Pese a ello, la influencer confiesa que el miedo sigue presente: "Una persona que se ha inventado frente a su madre que soy su pareja, nunca sabes de qué va a ser capaz".

Aunque no puede dar más detalles, Pawgli afirma que sigue intentando hacer su vida con normalidad, sin perder de vista la gravedad de lo que está viviendo.