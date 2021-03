Justin Bieber anuncia el tracklist de 'Justice', su nuevo disco

Justin Bieber ha revelado más detalles sobre el que será su próximo disco. El cantante canadiense ha anunciado cuáles serán las 16 canciones que formarán su siguiente álbum, 'Justice', que verá la luz el próximo viernes 19 de marzo.

El artista lo ha hecho a través de las redes sociales y de una forma muy original. Para comunicarle a sus seguidores qué canciones podrán encontrar en el disco, Bieber ha publicado una enigmática foto en la que se puede ver un corcho sobre una mesa de mezclas del estudio en el que aparecían sujetos con chinchetas pequeños cartelitos. En estos carteles se puede leer el nombre de algunos de los singles que ya conocemos como 'Holy', 'Anyone', 'Lonely' o 'Hold On', el más reciente, por los que sus seguidores han pensado que se trata del anuncio del tracklist de su sexto álbum de estudio.

Poco más de un año después de publicar 'Changes', el 14 de febrero del pasado año, Justin Bieber regresa a la música con un disco con el que pretende servir de consuelo. Así lo explicaba el propio Bieber a través de Instagram en la publicación en la que revelaba la portada de 'Justice', que quiere decir 'justicia' en español: "En una época en la que hay tanto mal en este planeta roto, todos anhelamos la curación y la justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que proporcione consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda relacionarse y conectar para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que la gente se sienta impotente. La música es una gran manera de recordarnos que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectar con los demás. Sé que no puedo resolver la injusticia simplemente haciendo música, pero sé que si todos hacemos nuestra parte utilizando nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos. Este es mi granito de arena. Mi parte. Quiero continuar la conversación sobre cómo es la justicia para que podamos seguir sanando".

Este es el listado completo de las canciones y las colaboraciones que puedes esperar escuchar en 'Justice':

1. 2 Much

2. Deserve You

3. As I Am with Khalid

4. Off My Face

5. Holy ft Chance the Rapper

6. Unstable ft The Kid Laroi

7. Interlude

8. Die for You

9. Hold On

10. Somebody

11. Ghost

12. Peaches ft Giveon y Daniel Caesar

13. Love You Different ft Beam

14. Loved by You ft Burna Boy

15. Anyone

16. Lonely with ft Benny Blanco