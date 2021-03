Marta Díaz desvela todos los secretos de la casa de Sergio Reguilón en Londres

Marta Díaz ha publicado el "vídeo más pedido" de su canal: el 'house tour' de la que podría considerar como su segunda residencia. Se trata de la lujosa casa en la que está viviendo Sergio Reguilón como jugador del Tottenham Hotspur Football Club y donde la influencer pasa largas estancias. Antes de comenzar esta visita guiada, Marta ha querido matizar que no se trataba de su casa sino de la de su chico, para que no hubiera ningún tipo de confusión.

La youtuber de 20 años ha mostrado a sus seguidores todos y cada uno de los rincones de la casa, que se compone de cuatro plantas. En la primera planta, se encuentra la sala a la que Marta más cariño le tiene, que utiliza como sala de grabación y de edición; un cuarto de baño, con "una luz buenísima para grabar"; el comedor; la cocina, una mesa donde desayunan a veces y donde se encuentra el trofeo de la Europa League de Reguilón y un salón.

La segunda planta alberga cuatro habitaciones, entre las que se encuentra la estancia en la que duerme la pareja, y todas cuentan con vestidor y baño propio: "Me gusta mucho lo grande que es la cama porque Sergio se mueve mucho por las noches", ha comentado Díaz. Un detalle curioso de la habitación de Reguilón es que Marta ha desvelado que el futbolista apoya a su equipo hasta con las zapatillas de casa, que llevan el logo de su club.

La tercera planta tiene dos habitaciones más: una con dos camas individuales y otra con dos camas dobles. Ambas también son sus propios cuartos de baño y zonas de armario vestidor. Una excentricidad propia de una casa de tales dimensiones es que todos los cuartos de baño cuentan con una televisión que hace las veces de espejo. Y hablando de espejos, Marta Díaz no ha desaprovechado la oportunidad para ir enseñando todos y cada uno de ellos que son los protagonistas de sus vídeos y donde realiza el postureo.

"Un detalle que no os he comentado y que para mí es un puntazo que tiene la casa es que todo el suelo tiene moqueta con calefacción. Se pone calentito y no sabéis el gustito que da cuando vas descalza", reconoce Marta Díaz, a la que también le obsesionan todas y cada una de las diferentes lámparas que decoran la residencia.

Por último, el plato fuerte de la vivienda: el sótano, donde se encuentra la sala de cine, la de juegos, con una mesa de billar donde Marta graba "muchos tiktoks porque la luz" le da de frente, una sala destinada a su 'set up' donde Reguilón juega a videojuegos y Marta aprovecha para editar, y la estancia favorita de la influencer, la piscina.

La sala de la piscina cuenta con una zona de bar, baño turco y sauna, además de estar conectada con el gimnasio. Según la joven, el agua se encuentra a 39-40 grados y ha querido resolver una duda que le planteaban sus seguidores: "La piscina está dentro de la casa, no pertenece a una comunidad de vecinos ni nada".