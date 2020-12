Mikecrack denuncia el hackeo de RaptorGamer en YouTube

"Es triste para mí no tener mi canal, cuando estoy un día sin subir un vídeo casi no sé qué hacer". Así empezaba una de las retransmisiones más vistas en el canal de Mikecrack, que con un tono alegre pero resignado presentaba precisamente su colega RaptorGamer. El youtuber se lo ha tomado con filosofía y humor, pero lo cierto es que la situación ha sido un poco grave para él.

La cosa comenzó hace unos días, cuando el canal de Raptor empezó a publicar contenido muy sospechoso. Concretamente era publicidad de una criptomoneda que prometía devolverte el doble de dinero que invirtieras en muy poco tiempo, o lo que es lo mismo, una estafa.

Extrañados por el movimiento, sus colegas de la panda de Mikecrack empezaron una rápida campaña en la que desmentían que esos contenidos los hubiera puesto Raptor, y que todo se trataba de un hackeo malintencionado.

Más de siete millones de suscriptores eran un objetivo muy jugoso para los piratas informáticos, porque con la excusa de tener una cara conocida detrás pedían donaciones para demostrar que su negocio era fiable. Muy pocos cayeron en la trampa.

"Me hackearon por imbécil", asegura el propio Raptor; "porque hace algunos meses me descargué una aplicación que no me funcionaba, lo dejé a un lado y con el paso del tiempo me metieron en una base de datos, entraron en mi cuenta y me la quitaron".

Se trata de un método que ya han utilizado anteriormente hackers rusos, también según palabras del afectado, y que lo único que quieren es engañar a incautos. Con todo, el tono alegre y esperanzador de Raptor contando lo sucedido nos hacía suponer que la cosa se va a solucionar pronto, cosa en la que no andamos desencaminados.

Ahora mismo todo funciona con normalidad, y seguro que no le vuelve a pasar eso de dejar una app desconocida funcionando en segundo plano.