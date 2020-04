Dicen que no hay mal que por bien no venga y si no que se lo digan a los músicos. A pesar de que muchos han tenido que cancelar o posponer sus giras y presentaciones, el panorama musical español está más vivo que nunca.

Muchos están viendo en estos días de confinamiento una oportunidad para crear. Y ya no sólo letras para engordar sus repertorios cuando todo esto acabe, sino iniciativas como festivales desde casa o proyectos solidarios.

Este es el caso de Miki Núñez. El cantante catalán ha querido aportar su granito de arena y se ha sumado a la campaña ‘JoEmCorono’ (Yo Me Corono en castellano). Para ello ha versionado uno de los temas de su primer disco ‘Amuza’ junto a diferentes artistas.

Entre los cantantes que han participado en esta versión de ‘Escriurem’ se encuentran sus antiguas compañeras de reality Alba Reche y Natalia Lacunza, su chica Sara Roy, Bely Basarte, Doctor Prats (grupo de uno de los integrantes de 'Stay Homas', que tanto lo están petando esta cuarentena) o Adrià Salas de La Pegatina, el responsable de la letra de ‘La Venda’, la canción con la que Miki representó a España en Eurovisión el año pasado.

También han colaborado en ‘Escriurem’ Judit Neddermann, Blaumut, Cesc Freixas, Els Amics de les Arts, Maren, Buhos, Lildami, The Sey Sisters y Suu.

Todos los beneficios de la distribución digital de ‘Escriurem’ irán destinados al estudio del COVID-19 que está llevando a cabo la Fundación de la Lucha contra el Sida que dirige el Dr. Bonaventura Clotet, que ya está desarrollando una vacuna para curar el virus.

Este tema en catalán escrito por Miki con la ayuda de Nil Moliner, tiene frases tan apropiadas para este tiempo de cuarentena como este estribillo:

“Escribiremos que todo no fue fácil

Cantaremos nuestra vida en un papel

Marcharemos con los días regalados

Y con la sonrisa de los que ya no puedan ser

Escribiremos que todo no fue fácil

Cantaremos nuestra vida en un papel

Marcharemos caminando por las estrellas

Y con la sonrisa de los que ya no puedan ser”