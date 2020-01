La gala de la 62 entrega de los premios GRAMMY nos dejó actuaciones de lo más emocionantes como la de Lizzo, acompañada de una orquesta de mujeres; la de Billie Eilish, de lo más intimista junto a su hermano Finneas; o la de Rosalía, que llevó el flamenco hasta el Staple Centre de Los Ángeles.

Pero si había una actuación que todo el mundo estaba esperando (sobre todo el ARMY) y que esparció el buen rollo entre el patio de butacas, esa fue la de Lil Nas X, que tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de homenajear a Kobe Bryant.

El rapero levantó a todo el público con su ‘Old Town Road’ y una puesta en escena de lo más loca que reunió a los chicos de BTS, Mason Ramsey, Diplo y Billy Ray Cyrus.

Esta canción se hizo viral gracias a la red social TikTok y se ha llevado dos estatuillas de los GRAMMYs a mejor videoclip y mejor dúo, por su colaboración con Billy Ray Cyrus, el padre de Miley y Noah Cyrus.

Durante la actuación se pudo ver que entre los asistentes se encontraban Noah y Tish Cyrus, hija menor y mujer del cantante, dándolo todo con la canción. Sin embargo, había una ausencia notable: ¿Dónde estaba Miley Cyrus?

La cantante de ‘Wrecking ball’ no asistió a los premios GRAMMY, algo que no debería resultar raro ya que no estaba nominada en ninguna categoría (a pesar de haber sacado nuevo disco ‘She Is Coming’ el pasado mes de junio).

En la edición del año pasado todo el mundo se preguntaba dónde estaba su ahora ex marido Liam Hemsworth. Hacía apenas unos meses que se había casado y todas las miradas esperaban impacientes verlos llegar juntos a la alfombra roja. Sin embargo, el australiano se encontraba hospitalizado.

Miley Cyrus ha querido bromear sobre su ausencia publicando un vídeo en la que se la puede ver en la gala de los premios EMAS de 2013 sacándose del bolso lo que parece un porro para darle una calada: “Y nos preguntamos por qué ya no estoy invitada a los premios”.

No pudo estar apoyando a su padre durante la gala pero quiso compartir con sus seguidores lo orgullosa que estaba de él y de Lil Nas X a través de sus redes sociales: “Felicitaciones a mi papá @billyraycyrus y a mi hermanito @lilnasx por sus 2 premios Grammy!!!!!! (P.D. no podría alguno, cabrones ganadores de los Grammy, decirme que tengo pizza en mi camisa en la maldita función!)

Además, ha querido recordar el momento en el que compartió escenario con su padre en el Festival de Glastonbury para versionar ‘Old Town Road’: “Os quiero a los dos como a una familia... bueno, a uno TENGO que quererlo como a una familia y al otro QUIERO!”