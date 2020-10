¿Qué traman TheGrefg, ElRubius e Ibai Llanos?

Si eres una figura relevante de las redes en España, no puedes subir una foto misteriosa y hacer como que no ha pasado nada. Ibai lo sabe muy bien, por lo que sus pildoritas de información, cuando no tienen explicaciones, están abiertas al debate.

Esta semana subió una foto con Rubius delante de un croma, nada raro teniendo en cuenta que son colegas y que ya han participado en varios eventos juntos.

Lo que sabemos seguro es que no va a ser un anuncio de zapatillas, porque Rubius subió a mala leche unos detalles sobre el calzado de uno y otro durante el momento de la grabación y... bueno, Ibai no salía muy favorecido.

La cosa sin embargo se ha ido complicando esta semana cuando Loulogio, Willyrex o Broncano parecen haber formado parte del mismo rodaje. Siempre con un croma de fondo, las personalidades interneteras no sueltan prenda del proyecto en el que andan metidos.

Fue Outconsumer el que soltó la liebre, pero solo mencionando que anda haciendo algo con "gente muy top". Las teorías de Twitter apuntaron rápidamente a un Rewind Hispano de Alecmolon, conocido por lo que se curra los resúmenes a final de año en YouTube.

Ell mismo Outconsumer descartó esa idea por redes en respuesta a un comentario, mientras que jugadores del equipo de esports de DJ Mario también hacían sus pinitos en la grabación. Concretamente Gravesen y Laurix, miembros de DUX Gaming, y esta última enseñaba un nuevo integrante del rodaje: TheGrefg.

La especulación llevó entonces a hablar sobre un anuncio del club en cuestión, si bien parece muy improbable teniendo en cuenta que Willy tienen sus propios equipos de deportes electrónicos.

No hay que olvidar que estos youtubers, más Ibai y Rubius, andan liados con el rodaje de Top Gamers Academy y que las navidades están a la vuelta de la esquina, así que algo nos dice que más pronto que tarde saldremos de dudas.