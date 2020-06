Rosalía ha abandonado la residencia de su manager Rebeca León en Miami, donde se ha estado alojando durante estos meses de confinamiento, para viajar hasta Los Ángeles, en el estado de California.

La cantante lo ha hecho para acudir nada más y nada menos que al cumpleaños de Khloé Kardashian, que celebraba 36 años de vida. Al igual que en la fiesta de la pequeña Stormi, Khloé ha contado con todo tipo de excentricidades: un hinchable con su cara para que jugaran su hija y sus sobrinas, galletas en forma de polaroid con fotos comestibles impresas, diferentes globos rosas repartidos por toda la estancia, corazones con velas que flotan sobre la piscina...

Después de los rumores que surgieron y que apuntaban a que Kylie Jenner y Rosalía habían puesto fin a su bonita amistad, la pequeña de las Kardashian ha sido la encargada de revelar que la reina del Tra-trá era una de las invitadas a esta lujosa fiesta.

Kylie Jenner ha publicado un vídeo en el que se puede ver a Rosalía con un moño tirando de Kendall Jenner, que se encuentra recostada sobre un sofá. En estas imágenes se puede ver también a Travis Scott, padre de la hija de Kylie y compañero de la cantante catalana en 'TKN', su último single.

A Rosalía se la puede ver totalmente integrada en las bromas de esta televisiva familia, que se encuentra grabando una nueva temporada de su reallity show 'Keeping up with the Kardashians'. ¿Podremos ver a Rosalía en esta serie cuando la estrenen?

Mucho se ha bromeado en redes sociales sobre si Kylie Jenner y Rosalía han realizado una simbiosis que las ha convertido físicamente en la misma persona (la melena, las uñas, los outfits, las curvas...) y ahora parece que la catalana se mueve como pez en el agua dentro de este clan, tanto que parece haberse convertido en un miembro más de la familia.

Tan buena debe ser la relación con las Kardashian-Jenner que hasta Rob, el único hermano de estas, ha comenzado a seguir en Instagram a la artista (y eso que cuenta con un número muy reducido de seguidos en esta red social. En total, solo sigue a 31 cuentas).

Los Ángeles es también el lugar de residencia de Billi Eilish y su hermano Finneas, con quienes tiene todavía pendientes sacar colaboración. ¿será este el momento de reunirse para pulir el tema y que por fin vea la luz?