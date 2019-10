Llagas o berruguitas alrededor de los genitales. Esta es una de las primeras formas que tiene el papiloma de hacerse notar. Como sabrás, existen vacunas contra este tipo de virus, pero no son 100% efectivas. Si notas algún cuerpo extraño en tus miembros sexuales, ve al médico y cuéntaselo. Con una prueba más concreta sabrás determinarte si verdaderamente has contraído el virus y cómo actuar en caso afirmativo. Este virus está en el cuerpo de los hombres aunque no siempre se manifieste, y a ellos no les afecta, solo a las mujeres. En el caso de que un chico mantenga relaciones sexuales con una chica que tenga el virus del papiloma, eso significa que ese chico lo traspasará a todas las chicas posteriores con las que practique sexo. Y no solo penetración, porque se transmite a través del sudor de los poros que hay alrededor de los genitales. ¡Ándate con ojo!