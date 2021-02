Polémica K-pop: acusan a Soojin (G-Idle) de ser una abusona en su etapa estudiantil

Dicen que la reputación tardas una vida en construirla y solo un momento en hacerla añicos. Es algo que saben bien los artistas de cualquier país, pero que tiene especial importancia en el mercado coreano.

Concretamente el mundo del K-pop fomenta una imagen de sus creadores angelical, instruyendo a los aspirantes desde muy jóvenes sobre lo valioso que es tener un historial sin mancha. Que se lo digan a Wonho, que luego demostró su inocencia pero que le costó su puesto dentro de MONSTA X.

Algo parecido podría pasarle a Soojin, miembro de la banda femenina (G)I-DLE, que esta mañana ha publicado una reflexión en UCUBE (red social coreana) reconociendo que no ha sido una chica perfecta. "Era una estudiante que llamaba la atención, y rumores malintencionados siempre me persiguieron en aquella etapa".

Reconoce que de joven "vistió de manera inapropiada" o incluso que su curiosidad la llevó "a fumar tabaco en varias ocasiones", pero lo resume con una reflexión muy comprensible: "era joven y cometí errores, como le podía haber pasado a cualquiera".

Todo viene a partir del testimonio de una usuaria de una red social coreana, quien alega ser la hermana mayor de una compañera a la que la ahora Idol acosó. "Hizo que se pegara con otra alumna y propagó historias sobre que mi hermana era una chica que quería estar sola. No me lo han contado: yo fui testigo".

A esa confesión (por ahora sin pruebas) le siguieron otras similares, con acusaciones de que Soojin había consumido alcohol siendo menor y que extorsionaba a otros alumnos para que le dieran dinero.

El salseo ha subido de temperatura cuando Seo Shin-ae, una actriz que fue al mismo instituto que la cantante de (G)I-DLE, ha publicado en un story un comentario que ha levantado ampollas: "No tienes excusa". A continuación ha colgado una canción de Billie Eilish ('Therefore I Am'), también cargada de mensaje.

Soojin ha negado haber hablado con Seo cuando iban al instituto, y Cube Entertainment, la discográfica de (G)I-DLE, ha hecho público un comunicado defendiendo a su representada. En el mismo matiza que las acusaciones más graves hechas en redes sociales son falsas, y promete "perseguir legalmente a quienes extiendan rumores malintencionados".