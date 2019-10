Con la inmensa cantidad de soldados que cuenta el ARMY, es difícil que casi cualquier tema relacionado con BTS no se convierta en un huracán en las redes sociales. Todavía de resaca con los rumores que aseguran que los chicos de esta boy band no pueden tener novia por contrato, a Jungkook se le juntan las polémicas por las fotos de sus últimas apariciones públicas.

Resulta que el tatuaje temporal con el que reapareció hace unos días ha causado un revuelo enorme. No tanto por el mensaje de apoyo a los fans que muestra sino porque algunos de ellos han querido ver una relación sentimental con la tatuadora que se lo hizo. Se hace llamar Rennis y ante el acoso que ha sufrido en las últimas horas ha tenido que desmentir todo a través de su cuenta de Instagram.

El mamotreto de caracteres coreanos de arriba viene a decir lo siguiente: "No estoy en una relación con Jungkook. Escribo esto porque hay muchos rumores extendiéndose por la red e incluso hay gente haciéndose pasar por mí. No hablé antes porque creía que era obvio que la gente no lo creería. Tampoco he tatuado mis iniciales en su piel, como dicen algunos. Solo somos muy amigos, y lamento si causé con ello malestar entre los fans".

La cosa se puso tan seria que Big Hit Entertainment, el sello discográfico que produce los discos de BTS, tuvo que salir al paso para decir que todo que se estaba diciendo era mentira. De hecho, aprovecharon para tirar por tierra aquellos rumores sobre que prohibían contractualmente tener novia a los chicos.

"Las habladurías actuales que corren sobre Jungkook no son ciertas", dice el comunicado oficial. "Durante sus vacaciones estuvo con un grupo de tatuadores amigos suyos y salió de fiesta con ellos. Nos apena que su vida privada se haya distorsionado hasta tal punto, y estamos investigando si las fotos que se tomaron de él en vacaciones se obtuvieron de manera ilegal. En caso de ser así tomaremos estrictas acciones legales, igual que con aquellos que propaguen informaciones falsas para difamarnos".

Toma ya. Cualquiera se atreve a sugerir ahora que Jungkook podría estar saliendo (o no) con alguien. En un mundo ideal, Twitter esperaría a que la hipotética pareja hiciera pública la relación, pero algo nos dice que los rumores de rolletes no van a parar.