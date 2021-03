Wendy de Red Velvet tendrá su debut en solitario

Wendy podría tener su debut en solitario muy pronto. Según ha confirmado una fuente cercana de la discográfica SM Entertainment al portal de noticias coreano News Naver, la voz principal de Red Velvet estaría trabajando en su proyecto en solitario, que podría ver la luz en breve.

La fecha que esta fuente le ha comunicado al portal coreano es el próximo mes de abril: "Wendy está trabajando con el objetivo de lanzar un álbum en solitario en abril. Por favor espérenlo". De esta manera, Wendy se convertiría en la primera integrante de Red Velvet en publicar un solo, como sí que han hecho artistas de otras bandas femeninas como es el caso de Rosé de BLACKPINK. Aunque cabe destacar que Irene y Seulgi debutaron como dúo el pasado mes de julio con su mini álbum 'Monster'.

Los ReVeluv, nombre con el que se ha bautizado al fandom de esta girl band de K-pop, podrán por fin escuchar nueva música de su idol favorita y es que Red Velvet no ha publicado nuevo material desde el pasado mes de agosto, cuando anunció su comeback participando en el proyecto "Our Beloved BoA", en el que se conmemora el 20 aniversario del debut de esta solista coreana, la primera en conseguir reconocimiento internacional, con su remake de 'Milky Way'.

El solo de Wendy es una buena noticia por partida doble, ya que no sólo podremos escuchar nueva música de la artista sino que también nos confirma que está totalmente recuperada de su lesión. En diciembre de 2019, la joven sufrió una aparatosa caída desde el escenario en el SBS Gayo Daejeon, un festival de música anual que se celebra en Corea por fin de año.