Tomás Mazza acusa a Tiago PZK de insinuarse a su expareja: "Cuántos buitres hay en la escena"

Por todos es sabido que en Argentina son de sangre muy caliente o, como ellos mismos dicen "bien picantes". Por eso, los beefs provenientes del país del tango son de nuestros favoritos. Y durante las últimas horas se ha iniciado uno totalmente inesperado en el que se han enfrentado el influencer Tomás Mazza y Tiago PZK, la estrella del trap argentino. El motivo, desde luego, es sorprendente.

Tomás Mazza destapó la caja de los truenos al tuitear lo siguiente: "Cuántos buitres hay en la escena jajaja Empieza por T y canta". A estas alturas todo el mundo sabía a quién se estaba refiriendo, pero la respuesta de Coscu —recordemos que Tiago estuvo saliendo con la expareja del creador de contenido— despejó cualquier incógnita: "No me digas". Acto seguido, Mazza compartió unas capturas de pantalla en la que podemos ver cómo Tiago daba like a las historias de su expareja.

"Igual esto no es de ahora, le viene tirando likes desde octubre/septiembre, solamente que ahora me calenté y lo expuse. Le habló como dos veces y como Mili (la expareja de Mazza) le clavó el visto, borró los mensajes", continuó explicando Mazza. Por supuesto, estas acusaciones no le gustaron a Tiago PZK, que aprovechó para contestar a las incriminaciones del creador de contenido.

"Buitre de qué, salame. Primero, voy y yo amigos no somos. Segundo, ¿por qué borras mensaje de la conversación? Y tercero que no sé de tu vida porque ni consumo tu fla ni te sigo, la chica me mandó banda de mensaje y nunca le contesté ninguno, pedazo de inseguro", respondió el cantante. "Contéstame al privado, solo sos piola por Twitter", añadió.

No sabemos en qué quedará la cosa, pero, desde luego, el beef ha estado calentito. ¿Saldrán más pruebas? ¿Seguirán las acusaciones? Lo comprobaremos en las próximas horas.