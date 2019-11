Lee Ho-seok, antes de alcanzar la fama con MONSTA X y ser conocido como Wonho, era uno más entre los miles de aspirantes a estrella que buscan su camino, entrenan su cuerpo y ensayan con su voz para conseguir sus sueños. Al alcanzar la mayoría de edad pasó un tiempo compartiendo piso, y fue entonces cuando coincidió con su peor pesadilla hasta ahora: Jung Da Eun.

También aspirante a tener relevancia en el mundo de la música, se da el hecho de que en el momento de la convivencia Da Eun era una chica. Desde que separaron sus caminos y cambió de género, Jung lleva un tiempo detrás del artista para que, según su versión de la historia, la celebridad del K-pop le devuelva un dinero que le debe. No contento con la expulsión de su excompi de piso, ahora ha decidido seguir su batalla personal contra Wonho.

En esta ocasión ha sido junto a su actual pareja Han Seo Hee (una idol en ciernes) cuando ha vuelto a despertar la ira de los Monbebes: acusa a Wonho de no tener talento. Lo hizo en una retransmisión de Instagram Live, desde donde lanzó muchos mensajes negativos sobre el artista y sus fans.

En una retransmisión donde alterna el coreano y el inglés, el enemigo número uno de Wonho avisa desde el principio que el contenido del vídeo no va a gustar al Monbebe. "¿Lo que hace Wonho es bailar? No ¿A eso le llamáis cantar? Wonho no tiene talento", llegó a decir Jung Da Eun con las risas de su novia escuchándose fondo.

Respondiendo a la ira que habían levantado en redes sociales, donde les acusaban de "buscar atención", el coreano respondió en directo: "Si quisiera atención me hubiera hecho cantante como Wonho. Pero no lo hice, porque he cometido muchos errores en el pasado. [...] Además vosotros me odiáis, ¿verdad? Pero Wonho y yo tenemos la misma personalidad, así que él y yo estamos al mismo nivel". Cuando dijo esa frase, Han Seo Hee intervino para decir que no estaba de acuerdo, a lo que Jung añadió: "En realidad yo soy un poco mejor que él".

Está claro que a este chico le va la polémica, y lo más seguro es que siga recibiendo más palos por su impopular opinión sobre el artista. Allá él con su suerte, porque los fans de Wonho no se rinden y siguen siendo tendencia mundial en Twitter una semana después del abandono de MONSTA X. Y cuidado aquellos que se metan con lo suyo...