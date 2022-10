Abby habla de la bajada de viewers en Twitch y de cómo afecta a la salud mental de los streamers

Ser creador de contenido es una de las aspiraciones profesionales más populares entre las generaciones más jóvenes, pero pocas veces se contempla el aspecto negativo que esta actividad laboral puede tener. La mayoría de youtubers, streamers e influencers tienen que trabajar de forma autónoma y dependen enormemente de sus resultados en cifras para mantenerse a flote, y eso genera una situación de inestabilidad constante que puede provocar mucha ansiedad en algunas personas. Abby ha querido reflexionar sobre lo duro que puede resultar a veces ser testigo de una caída en el número de viewers, al mismo tiempo que ha tratado de animar a los compañeros que puedan estar pasando por unas horas bajas en Twitch.

Muchos seguidores de Abby han tratado de consolarla pensando que estaba hablando de sí misma con esta reflexión, pero lo más seguro es que haya querido compartirlo después de ser testigo del sufrimiento de otras personas. Las comparaciones y las envidias son algo de lo más normal entre compañeros streamers, por mucho que se tenga una buena relación con ellos. Preguntas como "¿Por qué a mí me va mal y a X le va tan bien? ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo?" son pensamientos recurrentes entre aquellos que no están viviendo su mejor momento como creadores de contenido, pero esta es una profesión en la que es necesario estar preparado para los bajones y subidones de popularidad.

Es muy complicado dedicarse al streaming para siempre, así que lo importante es disfrutar de la experiencia mientras exista gente que esté dispuesta a dedicar su tiempo a ver el contenido que se publica. ¡Si se ha llegado a cautivar a unas cuantas personas, sean muchas o pocas, está claro que es un logro importante! Con todas las reacciones que ha tenido el hilo de Abby, está claro que son muchos los que sufren por ello, ¡así que esperemos que sus palabras hayan servido de ánimo!