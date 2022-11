Alexelcapo responde a los ataques de Juan Guarnizo: "Creo que tengo más subs que él, lo cual me hizo mucha gracia. Date cuenta"

Uno de las mayores causas de conflicto entre streamers son los clips sacados de contexto y las declaraciones cruzadas a través de publicaciones. Estos creadores de contenido rara vez tienen la oportunidad de verse las caras, y sus pequeños enfrentamientos son magnificados por los fans, deseosos de ver algo de salseo entre dos grandes estrellas de las redes. Hace unas semanas vivimos uno de los episodios más tensos entre la audiencia latinoamericana y algunos streamers españoles, después de que muchos se negasen a viajar a México para acudir a los Esland, e incluso se burlasen de la mala decisión que se había tomado. Aunque todos emitieron las disculpas pertinentes, Alexelcapo no quiso hacerlo, ya que su "cancelación" llegó por una broma sacada de contexto que no tenía ninguna mala intención. Juan Guarnizo no dudó en atacarle por ello, y ahora Alexelcapo ha retomado el tema.

Aunque el streamer ha comentado que no se siente irritado por el asunto, es innegable (y una reacción totalmente natural) que quiso quedarse a gusto poniéndole un punto en la boca a Juan Guarnizo, que insinuó que estaba desfasado y que solo lo veían los viewers más clásicos de la plataforma. Alexelcapo dejó la modestia aparte para decir que él ha "pavimentado las calles de Twitch", dando a entender que sin creadores pioneros de la plataforma como él, los demás no se habrían animado a participar en ella, pues no habría prosperado tanto. Aunque tiene parte de razón, lo cierto es que ningún creador ha tenido una importancia trascendental en definir el éxito de Twitch, por mucho tiempo que lleve haciendo streams. Pero, por esta vez, le concederemos esta hipérbole a Alexelcapo.

Teniendo en cuenta que el streamer no ha sido demasiado duro con Juan Guarnizo, y que se trata de un asunto que empezó hace más de dos semanas, es probable que el colombiano no responda de nuevo a las palabras de Alexelcapo, y que el tema se quede como está. ¡Al menos nos quedará el consuelo de que no ha sido una batalla demasiado sangrienta!