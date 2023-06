¿Amouranth deberá pagar una sanción por bajarse de la Velada del Año 3?

La comunidad sigue muy sorprendida por la inesperada retirada de Amouranth de la Velada del Año 3, algo que ha provocado que muchas personas se pregunten si no existe ninguna sanción para los participantes que deciden salirse en el último momento. Por este motivo, Ibai ha querido aclarar que todos los boxeadores firman un contrato después de aceptar participar en la velada, el cual cuenta con una gran cantidad de puntos importantes. Y, entre estos, se hay un apartado en el que se les advierte que, en el caso de abandonar la Velada del Año sin un motivo de peso, estos tendrían que pagar una cantidad de dinero "muy importante", la cual ha preferido no revelar.

Pero, aun así, ha querido remarcar que esto solo se aplica cuando la retirada se hace de forma voluntaria, y no por recomendación de los médicos, como es el caso de Viruzz y Papi Gavi. Por este motivo, ha aclarado que ellos no han tenido que pagar ningún tipo de penalización, ya que no se han retirado porque no quisieran pelear, sino porque no podían por motivos de salud.

Por lo que respecta al caso de Amouranth, pese a que son muchas las personas que se han mostrado descontentas por la forma en la que ha gestionado esta situación, Ibai ha aclarado que su caso no es muy distinto a los dos anteriores. Porque, al fin y al cabo, el motivo por el que Amouranth se ha retirado ha sido por la advertencia que le han dado los médicos, quienes le han asegurado que podría llegar a morir si continuaba adelante con este evento.

Por tanto, una vez presente el "chequeo médico" que se ha hecho la estadounidense, pasarán a gestionar esta situación de la misma forma que las dos anteriores, por lo que no será penalizada por ser una baja por recomendación médica. Aun así, por ahora parece que siguen esperando a que Amouranth entregue estos documentos para poder certificar su baja, por lo que habrá que ver si finalmente les envía estos papeles o si, por lo contrario, termina recibiendo una sanción por no hacerlo.