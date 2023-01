Amouranth responde a sus críticos: "Sois unos ignorantes"

Aunque no todos lo perciban, mucho ha debido cambiar la vida de Kaitlyn Siragusa, alias Amouranth, desde el pasado 22 de octubre. Fue entonces cuando supimos que estaba en una "relación abusiva" con su inesperado marido, y eso que había dicho que "había que estar loco" para quererla a ella de pareja. Al parecer, era el caso.

No han trascendido muchos detalles del marido más allá de que era él el que en gran parte dirigía los negocios de la creadora y modelo, y sin él en la ecuación de streamer se suponía que el contenido de Amouranth iba a tener un tono distinto. Hasta cierto punto es así, como cuando dejó de actualizar el negocio millonario de OnlyFans, pero otros la acusan de mantener su estrategia de negocio.

"Las opiniones más IGNORANTES que me llegan son aquellas que me llaman mentirosa por no haber cambiado mi contenido" desde el divorcio, ya que uno de los motivos del mismo fue cómo se sentían obligada a "hacer cosas en las que no estaba cómoda". La razón para ella es muy simple: "Empleo DIRECTAMENTE a casi 20 personas, e indirectamente a otros nueve, más o menos".

¿Y cómo afecta eso a su contenido? "Sería egoísta e irresponsable hacer un giro de 180 grados en un suspiro. Les di 60 días de aviso a los miembros de mi equipo diciéndoles que podían explorar otras opciones laborales, pero que sus puestos de trabajo estaban asegurados durante dos meses".

Al parecer es más de lo que legalmente se le exige y lo hizo por "compasión", para que "cada uno de los miembros encontrara nuevos empleos". Según ella, todos lo consiguieron, y "quien diga que ahora mismo no soy yo la que está en control de su carrera, se encuentra en un agujero asocial. Hago lo que quiero ahora mismo y tengo una tonelada de proyectos a la vista".

Su OnlyFans sigue siendo el número uno del mundo incluso sin nuevo contenido, en Twitch manda con mano de hierro en la lista de streamers femeninas más seguidas y es posible que dentro de poco veamos consumado el shippeo con Illojuan vía Squid Games 2, así que nos tememos (para los haters) que queda Amouranth para un buen rato.