Illojuan y Amouranth, el crush viral del año: "Tiene un polvazo"

Lo de Amouranth enamorándose en directo de Illojuan creo que llega demasiado tarde para que TheGrefg meta el momento en una categoría de los ESLAND, pero supera de largo al resto de 'situaciones WTF' nominadas a los premios. Si te has quedado con cara de bobo, andá pallá y te lo resumo.

La streamer número uno del mundo en Twitch y también ídola de OnlyFans andaba haciendo contenido del suyo en directo cuando se le ocurrió mirar fotos de chicos y 'puntuarles'. Entre una selección que no sabemos muy bien de dónde la sacó, aparece un tal Juan Alberto, de 28 años, que se lleva el mejor de los piropos.

"Joooder papi", dice mientras arquea las cejas y se atusa el pelo en sincero amor a primera vista. "Tiene un polvazo", añade (en inglés se dice "kind of smash") mientras asiente para dar mayor gravedad a sus palabras, sin saber que Juan Alberto García, de 28 años y residente en Fuengirola, es Illojuan.

"¿Que quiere jugar al Smash ha dicho?", dice el aludido cuando se entera de que está en tendencias por las palabras de la de los hot tubs. "Amouranth: yo es que jugué una vez al Super Smash Brothers una vez con Mangel, Sekiam y Folagor y gané", explica, no sabemos si entendiendo que 'smash' también significa 'empotrar' en contexto sexual.

"En realidad no me gusta mucho el Smash, si quieres algún día un Multiversus o algo así vale", con la condición de que sea "patrocinado, si no, no". Se despide con "un saludo" y confesando que no entiende este clip. Las risas de las redes se oyen en la cima del Kilimanjaro

Hay que señalar que creadora confunde una cuenta random de Twitter que se hizo eco del vídeo con la de Illojuan, respondiendo con un "llámame". La respuesta del tuitero es épica: le dice que, igual que Illojuan, él tiene novia, y le recomienda a un amigo con atributos semejantes pero dispares a los de su crush.

Petición honesta a Illojuan y Amouranth: por favor echad una partida de Smash. Qué gloriosa forma de acabar, con un directo de estos dos, un año tan loco como este.