Amouranth vuelve a cargar contra Mayichi por la Velada del Año: "Ella estaba en desventaja desde el principio"

A raíz de la Velada del Año 3, Amouranth no solo se ha propuesto aprender a boxear, sino que ahora también ha empezado a interesarse por aprender a hablar español. Por este motivo, la estadounidense ha optado por colaborar con Vicky Palami para que la mexicana le ayude a romper la barrera idiomática. Y, si ya de por sí Amouranth aprovecha cada oportunidad que tiene para cargar contra Mayichi, cuando Vicky le ha ofrecido la opción de enviarle un mensaje y traducírselo, la estadounidense no ha dudado en ningún momento en hacerlo.

Aunque algunos podrían pensar que quizás Amouranth volvería un poco más calmada después de su baneo en Twitch, la realidad es que parece que este no le afectado en absoluto. Por este motivo, tras la oferta de Vicky Palami, la estadounidense ha comenzado con unas palabras que ha repetido en más de una ocasión, y es que está muy segura de que va a "destrozar a Mayichi".

Pero, tras esto, ha continuado confesando que ella considera que la española no solo no está entrenando mucho, sino que está totalmente convencida de que su entrenador "es mucho mejor" que el de Mayichi. Tras estas palabras, señala que, aunque esto no es culpa de ella, es algo que ha provocado que Mayichi esté "en desventaja desde un principio".

Desde que se anunció este combate, Amouranth no se ha cortado un pelo en mostrar su sentimiento de superioridad frente a su contrincante, algo que muchos disfrutan por el show, pero que a su vez ha terminado provocando una oleada de hate hacia Mayichi. Por este motivo, aunque la española al principio se sumó un poco a la idea de crear un beef sano entre ambas, en la actualidad ha revelado que prefiere pasar de toda esta situación, y aprovechar esta rabia en sus entrenamientos.

Por tanto, pese a que actualmente Amouranth parece estar recibiendo mucho más apoyo por ambas comunidades, la realidad es que, hasta que no llegue el día del combate, no se podrá conocer el verdadero nivel de las dos participantes. Por ello, entre los constantes piques y los cambios de bando del público, este se ha convertido en uno de los combates más esperados de la Velada del Año 3.