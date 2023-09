Aroyitt, sobre el autismo y su relación con Carola: "Es la persona que más me ha comprendido en toda mi vida"

Desde que Aroyitt se sintió con fuerzas para abrirse con su público y compartir que está diagnosticada como autista, ha querido aprovechar su influencia como streamer para darle visibilidad a los trastornos del espectro autista. Porque, tal y como ella misma ha explicado, todavía existen una gran cantidad de prejuicios y mucho desconocimiento sobre este tema, algo que provoca que el estigma que existe sobre el autismo no llegue a eliminarse. A raíz de esto, son muchas las personas a las que les cuesta abrirse sobre este trastorno, porque la idea de compartirlo lesgenera mucho miedoporque no saben qué pensarán o dirán los demás ante esta noticia.

Esto es algo que la propia Aroyitt ha admitido que le pasa, ya que nunca sabe cómo puede llegar a reaccionar la otra persona cuando le explique el motivo por el que tiene comportamientos inusuales. En este momento, también ha querido compartir que, cuando llegó el día en el que sintió que tenía que decírselo a Carola, su pareja, tuvo mucho miedo porque no sabía cómo se tomaría esta noticia, o si tendría algún problema con ello. Pero, afortunadamente, Aroyitt ha confesado que reaccionó muy bien ante esta noticia y que, a día de hoy, se ha convertido enla persona que más le ha comprendido en toda su vida.

Además, ha explicado que, desde que se abrió con él desde el autismo, ha sido un gran apoyo para ella. Esto se debe a que, no solo se ofreció a explicarle todo aquello que no llegara a comprender debido a este trastorno, sino que también ha conseguidosalvarla de situaciones en las que no se estaba encontrando bien, porque es capaz de entender que necesita apartarse con solo mirarla.

A raíz de esto, Aroyitt ha explicado lo importante que es tener un entorno que comprenda su situación y que entienda el autismo, ya que hay personas que no son capaces de empatizar y que incluso llegan a echarle la bronca porque no entienden su forma de actuar.

Sin duda, el trabajo que está haciendo la streamer para concienciar y visibilizar el autismo en las redes sociales es algo realmente necesario. Porque, tal y como ha expresado, hay personas que siguen sin comprender que no existe solo un tipo de autismo, sino que puede ser muy distinto.