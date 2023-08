Aroyitt se abre sobre el autismo: "Soy una persona normal, el tener autismo no te hace ser normal o dejar de serlo"

Hace ya varias semanas que Aroyitt empezó a decir abiertamente que ella es autista diagnosticada, algo que hasta hace poco no había compartido, pero con lo que que parece que cada vez se siente más cómodahablando junto a su comunidad. Aun así, confiesa que no hace mucho que descubrió que lo era, porque, aunque ahora tiene 29 años, no se lo diagnosticaron hasta los 26 o 27 años, cuando fue al psicólogo pensando que tenía déficit de atención. Pero, finalmente, terminaron derivándola a un psiquiatra y diagnosticándole que es autista.

Y, pese a que en estos momentos parece que ya se siente mucho más cómoda hablando sobre ello frente a la cámara, ha confesado que es algo que todavía le da mucho miedo compartir con la gente, especialmente cuando acaba de conocer a alguien. Todavía existe un gran estigma sobre las personas con autismo, motivo por el que Aroyitt ha revelado que ella siempre intenta ocultarlo al principio. Pero, una vez tiene la suficiente confianza con la otra persona, termina informándole sobre ello para que sepa el por qué, a veces, tiene comportamientos algo inusuales.

Aun así, ha compartido que considera que es un tema "lo suficientemente importante" como para hablar de ello, y espera que esto pueda ayudar a otras personas. Porque, tal y como ha querido aclarar Aroyitt, tener autismo no hace que una persona sea normal o deje de serlo, y esto es algo que quiere dejar muy claro. Además, ha explicado que el motivo por el que la mayoría de las personas no se habían dado cuenta de que tiene autismo es porque en "las mujeres se nota mucho menos" porque hacen masking, es decir, trabajan en ellas mismas para no parecer diferentes, algo que le explicó su psiquiatra.

Finalmente, Aroyitt ha querido hacer énfasis en lo importante que es ir siempre a un profesional y no autodiagnosticarse. Por ello, ha recomendado que, si hay alguien que crea que puede tener autismo, es mejor que vaya a consulta y le explique los comportamientos inusuales que cree que tiene, de forma que el profesional pueda hacer una valoración adecuada de ello.

Sin duda, hablar sobre estos temas es algo realmente importante tanto para los que tienen autismo como para quienes no saben mucho sobre el tema, ya que todavía existen muchos estigmas sobre la salud mental y, concretamente, sobre el autismo. Por tanto, es muy positivo para la comunidad que Aroyitt haya tenido la valentía de abrirse sobre ello y normalizar esta condición que tantas personas tienen en el mundo.