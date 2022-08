Así fue el estreno de TortillaLand 2: momentazos de Auron y Biyín, Reborn patriarca y el Team Galáctico de Ibai, Ampeter y Perxita

Cuanto más avanza Twitch, más populares se vuelven las series de streamers que se desarrollan dentro de la plataforma. Una de las más populares que ha existido hasta la fecha es TortillaLand, una idea patrocinada y encabezada por AuronPlay y que reúne en su server a algunas de las mayores estrellas del streaming de habla hispana. Grandes figuras de Twitch como AriGameplays, Ibai o Biyín se ven las caras e interactúan en una serie de narrativas pensadas específicamente para el entorno de Minecraft, y esto resulta enormemente atractivo para aquellos que siguen a varios de los streamers que participan en la serie. Es por eso que no ha extrañado a nadie el notable éxito que ha tenido el estreno de TortillaLand 2.

Como no podía ser de otra manera, Auron ha sido quien ha liderado los datos de audiencia, ya que, además de ser uno de los streamers más seguidos del mundo, es quien se ha encargado de dar luz verde al proyecto en primer lugar. El humor, el tipo de historias que se desarrollan e incluso los invitados (aquí te dejamos algunos a los que puede que no conozcas tanto) han sido escogidos de acuerdo al tipo de contenido que los fans de Auron suelen disfrutar, y el resultado no está decepcionando a nadie, con cientos de tuit virales comentando cada momento de lo que va ocurriendo.

Los momentos de romance y gamberrismo protagonizados por Auron y Biyín son uno de los temas que más ha acaparado la atención durante estas primeras dos jornadas de TortillaLand 2, pero hay otras muchas anécdotas que también han provocado las risas de los espectadores: la paternidad múltiple de Reborn, los diálogos de Spreen y El Mariana o el Team Galáctico formado por Perxita, Ibai y Ampeter son solo algunos de los asuntos que han despertado el interés por continuar viendo el desarrollo de la serie.

Todavía queda mucho por ver, y con las audiencias que está obteniendo el estreno de TortillaLand 2, no cabe duda de que el desarrollo de esta serie será de lo más interesante.