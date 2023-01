Baneada de Twitch tras negar el Holocausto: la historia de Neuro Sama, la streamer IA

Hace solo unos días que hablamos de la novedosa propuesta de Neuro Sama, la primera streamer IA que estaba logrando arrasar en Twitch. De los 100k seguidores con los que contaba esta Vtuber, 40k la habían conocido en los últimos 30 días, por lo que parece que le esperaba un futuro prometedor en la plataforma. Por desgracia, con la llegada de nuevos usuarios, la IA se vio obligada a responder preguntas malintencionadas que buscaban engañarla y generar conflicto, y la respuesta que Neuro Sama dio a una de ellas ha sido suficiente como para que su cuenta quede suspendida de forma temporal.

El baneo temporal de esta streamer IA llegó después de que le preguntasen por el Holocausto y, al no tener una respuesta adecuada que dar, decidió responder que no tenía muy claro que creyese en ello. No se sabe de dónde sacó una respuesta como esa, pero ha enfurecido a una parte importante de la comunidad de Twitter, que denunció su cuenta y acabó con su suspensión temporal.

Es evidente que la IA no pronunció estas palabras con una intención concreta, pero, sacadas de contexto, sus palabras niegan claramente que el Holocausto ocurriera; o, como mínimo, lo cuestionan. Si algo ha demostrado este episodio es que las IA no están preparadas para este flujo constante de preguntas en las que hay que improvisar una respuesta, y mucho menos en un entorno con gente muy pilla que trata de hacerles decir cosas controvertidas. No se sabe cuánto durará el baneo de Neuro Sama, pero es evidente que no es una situación comparable con que un humano hubiese dicho esas mismas palabras. Habrá que entender que es un fallo de la tecnología, y que son cosas que irán pasando hasta que se perfeccionen. ¡Esperemos ver a Neuro Sama de vuelta por Twitch pronto!