Bebe Rexha, BTS y Harry Styles: ¿colaboración a la vista?

Bleta Rexha es una de las cantantes más envidiadas del mundo no solo por su hipnotizante voz, sino por un talento para escribir letras del que pueden presumir muy pocos miembros de su generación. Quizá te suene más por su nombre artístico, Bebe, y por un currículum que habla por sí solo.

Además de una seria lista de temazos que la han llevado a colaborar con J Balvin o David Guetta, la norteamericana ha escrito letras para un montón de artistas en la cima, como Eminem, Rihanna, Nick Jonas o Selena Gomez.

El caso es que ayer tuvo una sesión de Instagram Live con sus seguidores, y comenzó a hablar sobre proyectos que tiene en mente. Dejándolo caer como si nada, habló de sus deseos de trabajar con Harry Styles y, atención, BTS.

"Anoche compuse una demo para BTS... pero es un caos... tengo que trabajar en ello, limpiarlo un poquito" es una frase que cogió por sorpresa a los aficionados al K-pop, que rápidamente reaccionaron en su chat.

Rexha se apresuró a explicar que lo que tiene ahora mismo es solo una idea, y que los chicos de oro todavía no han escuchado la canción. Sin embargo podrían hacerlo perfectamente, porque la compositora les conoció en persona en los premios Billboard de 2018, y hasta se grabó un vídeo con V mientras bailaban al ritmo de Kelly Clarkson.

No sería el primer contacto de la norteamericana con el K-pop, ya que firmó la letra de un himno coreano de la mano de SHINee, otro grupo muy top dentro del género. Del lanzamiento de 'Lucifer' hace 11 años, ojito.

Sobre Harry Styles, sus sentimientos son similares a los que expresó hacia BTS: "Creo que es increíble, adoro sus vídeos, son asombrosos". Resulta que el contacto con el inglés también existe, porque en 2017 le escribió a Louis Tomlinson (otro miembro de One Direction) la canción 'Back To You'.

"¿Es algo que pueda hacer? ¿Me dejarán?", se preguntaba visiblemente nerviosa ya solo porque exista la posibilidad real de que salga adelante. Por sacarla un poco de dudas, desde este humilde rincón de internet vamos a intentar sacarla de dudas: Bebe, si puedes hacerlo, debes hacerlo. Por los fans. Y porque tú eres fan. Army awaits.