Borja Escalona la vuelve a liar: roba unas gafas de sol y sale corriendo de la tienda

Llevábamos tiempo sin hablar de Borja Escalona y estaban siendo meses tranquilos y felices pero desgraciadamente ha vuelto a la carga. Su última jugada ha consistido en robar unas gafas en directo bajo la premisa de "una promoción" en una tienda de Valencia.

Fue el verano pasado cuando, en agosto, Borja Escalona se convirtió en la persona más odiada de nuestro país. Primero se coló en el Metro de Madrid, vacilando y encarándose a un trabajador y fue entonces cuando recopilamos diez polémicas más sonadas.

Pero Borja se volvió noticia nacional, apareciendo en la televisión, ocupando los trending topics durante días y generando infinidad de artículos por irse sin pagar de un bar de Vigo.

Llevábamos meses sabiendo muy poco de él, pasando de muchas de las polémicas menores en las que se estaba metiendo y haciendo como si no existiera.

Pero ahora ha vuelto a la carga por la puerta grande entrando en una tienda de Valencia a robar unas gafas en directo bajo la premisa de que les estaba dando una promoción que costaba 15.000 euros.

El vídeo en su canal lleva el título de Cosas gratis en Valencia (no acaba bien) y no me extrañaría que se lo acabaran tirando. Aquí tienes el momento en que se enfrenta a la pobre dependienta de la tienda.

Vemos como Borja entra en la tienda de gafas cámara en mano y empieza a elogiar al personal. Tras varios minutos probándose distintas gafas decide que va a llevarse unas gratis.

"Hombre, yo te he dicho que te iba a hacer una promoción a cambio de... ¿sabes? La promoción ya la he hecho", dice Escalona

"Si quieres le paso a tu jefa la factura de 15 mil euros. Lo que pasa es que esto está grabado. Entonces, desde el momento en que yo te digo esto es un contrato vinculante. Entonces, claro, yo la promoción te la he hecho. Que tengas que comentarlo con tu jefe o no a mí me da un poquito igual. Estoy harto de que todo el mundo me tome el pelo", asegura antes de salir corriendo sin pagar y con las gafas puestas.

No sabemos todavía si devolvió las gafas o si la tienda le ha denunciado por robo lo que sí que está claro es que las redes sociales se han vuelto a llenar de mensajes en su contra.