Siete años juntos, siete miembros y siete días de FESTA: así ha sido la última semana de BTS, que como cada junio desde 2013 celebra su debut ante el gran público. El colofón de la fiesta ha llegado en forma de videoclip, una continuación de 'We Are Bulletproof: Part 2', que se incluyó en su primer álbum.

'The Eternal' es un regalo para el ARMY en agradecimiento por su apoyo incondicional durante el tiempo que llevan en el mundo de la música. Se trata de un vídeo que tiene las versiones animadas de los miembros de la banda, enfrentándose a varias pruebas para conseguir convertirse en superestrellas.

Como un guiño a los fans, el clip comienza con homenajes al debut de la banda con 'No More Dream' y avanza por la trayectoria profesional de los chicos con caricaturas de sus primeros vídeos musicales. En definitiva, es un repaso visual a su discografía y evolución como artistas, ideal para sacar la parte sensible de los seguidores en una composición muy emotiva.

El mensaje final del vídeo es de nuevo una declaración de intenciones hacia la gente que les adora: Jimin, Jungkook, V, J-Hope, Jin, Suga y RM se convierten en pequeñas luces que acaban juntándose con un océano púrpura que representa al ARMY. "No somos siete sin vosotros", dice un rótulo antes de ver a los chicos en un campo de flores con sus poses típicas, reconocibles con la ropa de 'Boy With Luv'.

'We Are Bulletproof: The Eternal' parece cerrar el círculo argumental que abrieron en su primer disco, continuando la historia de los cimientos de la banda, su formación como equipo de trabajo, como amigos y ahora como grupo comprometido en su camino profesional al lado de sus seguidores. La mejor parte de la canción es la que hace referencia a su apodo: el nombre coreano de BTS es Bangtan Sonyeondan (Boyscouts a Prueba de Balas, o Bulletproof Boyscouts), haciendo un juego de palabras políglota.

Pese a que no han podido salir de gira como tenían previsto, BTS se ha mantenido ocupada con iniciativas y temas muy apreciados por los fans. La energía positiva que desprenden quedó clara cuando donaron un millón de dólares a la causa de Black Lives Matter, cantidad que pronto igualaron (y hasta superaron) decenas de miles de sus seguidores poco tiempo después.