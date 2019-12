Hoy se ha celebrado otra de las fiestas grandes musicales del K-pop, pero curiosamente no ha sido en Corea sino en Japón. El Dome de la ciudad de Nagoya ha servido de escenario para que un montón de grupos kpoperos y artistas occidentales muestren sus mejores galas en los premios MAMA. 30.000 afortunados han podido ver en directo un evento que lleva décadas de gira por tierras asiáticas.

Los galardones se crearon en 1999 con el nombre de Mnet Music Video Daesang, y llevan desde 2010 celebrando las ceremonias en lugares como Singapur, Hong Kong o Vietnam, ganándose una gran reputación entre el público de aquellos países gracias a las actuaciones en directo, que siempre sorprenden a los espectadores.

Este año los artistas que han amenizado la gala han sido enormes: BTS, TWICE, GOT7, MONSTA X, SEVENTEEN son algunos de los grupos coreanos más destacados, y Dua Lipa la artista invitada que ha hecho las delicias de los asistentes presentando su último trabajo 'Future Nostalgia'.

El movimiento en redes con BTS comenzó cuando iban a entrevistar a Jungkook, al que dejaron en el photocall con dos micrófonos y claro, comenzó el cachondeo. La boy band se llevó el premio a Mejor Vídeo Musical, Mejor Grupo Masculino y Mejor Coreografía, quizá los más prestigiosos que se repartían durante la noche.

MONSTA X parece haber superado el trauma de Wonho con una actuación rollo "chicos malos", que por un momento ha hecho olvidar a sus fans que la banda ahora tiene seis miembros (pero solo un momento, ¿eh?). Sus actuaciones siempre son bestiales y en los MAMA 2018 fascinaron a los espectadores con sus trajes y despliegue visual. Para ellos fue el premio de Mejor Artista Internacional.

La lista de galardones es muy larga, premiando a nuevos artistas que han debutado este año (como TXT) y consolidando a otros que llevan tiempo en lo más alto del K-pop. Y por supuesto no hay que olvidar la sensación que ha causado Dua Lipa desde que llegó a Nagoya: una diva absoluta que todavía no ha anunciado conciertos en aquel continente, pero viendo su éxito en esta ceremonia no nos extrañaría que confirmase pronto.

TWICE ganó el premio a Mejor Grupo y Mejor Coreografía Femenina, Itzy como Mejor Debutante en las chicas, y WayV mejor artista asiático.