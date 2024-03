CrystalMolly asegura que Nimu solo se mueve por interés: "Me sentí utilizada y se lo dije, pero no lo publiqué nunca"

Parece que las polémicas están a la orden del día en la vida de CrystalMolly, quien no ha dejado de verse envuelta en este tipo de situaciones desde que se celebraron los ESLAND. Porque, pese a que el hecho de presentar la alfombra blanca debería haberse convertido en un gran recuerdo para ella, este trabajo ha terminado trayéndole más problemas que beneficios, ya que no ha dejado de recibir críticas desde entonces.

Pero, aunque al principio quiso ignorar esta situación para no comprometer a TheGrefg, el hecho de que Agustin51 también la criticara provocó que ella también terminara respondiéndole. Y, desde entonces, este streamer no ha dejado de hablar sobre ella, algo que ahora también ha hecho en el podcast de Sin Miedo Al Éxito. A raíz de esto, la mexicana ha saltado contra Nimu, quien trabaja para este podcast y cree que se ha encargado de darle espacio a Agustin51 para que le "siga tirando hate".

El motivo por el que lo ve de esta forma es que ambas comparten un pasado, ya que empezaron a crecer a la par, momento en el que se llevaban bien y hablaban por privado. Pero, desde que empezó a irle mejor a Nimu, confiesa que empezó a ver que se movía mucho por interés, ya que terminó ignorándola cuando estaba en lo alto, y solo volvió a buscarla cuando se quedó sin nadie, algo que a ella no le hizo sentir bien. Además, confiesa que, cuando Nimu le volvió a escribir y le pidió honestidad sobre por qué no le hablaba, ella no dudó en abrirse y decirle lo que pensaba, momento en el que le confesó que sentía que solo le hablaba por conveniencia, algo que la VTuber negó.

Por otro lado, CrystalMolly también ha confesado que desde que ha pasado lo de Agustin51, le han escrito muchas personas para invitarla a hablar sobre ello en los podcasts, algo que CrystalMolly ha rechazado para evitar generar todavía más hate alrededor de esta situación. Y, precisamente por ello, siente que está muy "feo" que Nimu le haya dado espacio al streamer para que la siga criticando a ella, especialmente después de que la mexicana siempre había evitado hablar sobre sus problemas con Nimu para no perjudicarla.

Sin duda, este tipo de situaciones solo consiguen hace que la bola sea cada vez más grande, por lo que habrá que ver si pronto se calman las aguas entre CrystalMolly y Agustin51, o si se seguirá alargando durante más semanas.