Elena Huelva y su carta a los Reyes Magos: "Os pido lo de siempre"

Ver los perfiles sociales de Elena Huelva es igualmente duro e inspirador. Su sonrisa perenne y el optimismo con el que lleva una situación tan delicada como la suya han conseguido convencer a más de 100.000 personas solo en el último mes para seguir sus avances por las redes sociales.

Un millón de followers repartido entre Instagram y TikTok animan a (y se animan con) la sevillana, que no tiene problema en recordar divertida que lo de Huelva es su apellido, no la ciudad donde vive. En asuntos más serios, se atreve a mirar cara a cara al sarcoma de Ewing que le detectaron hace unos años y que ha cambiado por completo su perspectiva hacia cada aspecto de su existencia.

"La enfermedad quita mucho pero también regala", decía en una reflexión sobre cómo los puntos de vista son relativos a la esperanza que guarda cada uno. Fue en la gala de la revista Elle hace poco más de un mes, donde se la veía estupenda al recibir un premio por cómo su historia inspira a otros. Lamentablemente, no todos los días son tan buenos en la salud como aquel en el que agradecía el apoyo.

"¿Que qué me pasa? Pues el cáncer", decía en respuesta a un seguidor que se preocupaba por ella, un sentimiento que se multiplica cuando deja de publicar durante unos días. "Cuando me diagnosticaron pensé que en un año me curaría", explicaba en un tiktok reciente, donde en cierta manera se alegraba de cumplir cuatro años conviviendo con esa enfermedad. Básicamente, significa que la lucha sigue, aunque por supuesto está deseando que acabe.

"Queridos Reyes Magos, os quiero pedir lo de siempre: curarme del cáncer". Es el evocador pero sencillo mensaje que dejó en sus redes, algo que define perfectamente la manera que tiene de expresarse, como hizo en su libro 'Mis ganas ganan'. En solo unas horas, el tiktok donde lo ha contado ha circulado por los Para Ti de centenares de miles de usuarios que, como siempre, piensan en los sueños de Elena como si fueran propios. En anhelo e ilusión no le gana nadie.