ElRubius explica por qué no sale en el Rewind

"Al final siempre sale", dijo a finales de verano Alecmolon sobre el próximo Rewind, y era una frase que se podía aplicar también a Rubius, un clásico de la escena youtuber y un habitual de sus multitudinarias producciones. Hasta este año.

Tambaleante desde sus inicios, el proyecto del Rewind Hispano en 2022 se ha puesto en duda unas cuantas veces. Primero por TheGrefg, indignado por la posibilidad de que no saliera después del importante esfuerzo económico del año pasado, y más tarde por Jordi Wild o Tiparraco, quienes no comulgan del todo con el espíritu del evento.

Rubius, que ya arqueó una ceja el año pasado al saber cómo de involucrado estaba Grefg, asegura tener ganas de ver lo que están preparando, con una aclaración: "Yo no estoy este año". Lo dijo durante una emisión, tan tranquilo, y tras soltar esa frase se pasó casi un minuto en silencio.

El chat le preguntaba con insistencia, por lo que siguió con las explicaciones: "Alec me invitó pero le dije que este año no estaba motivado para salir". ¿Las razones? Nada misteriosas: "No hay nada de salseo, lo siento por los canales de salseo, pero no hay chicha".

La ausencia es llamativa y nos hace suponer que no será el único. Willyrex o Vegetta, conocidos ermitaños, ya aparecieron casi de rebote (más en el caso de Willy) y no son los más sociables en eventos de estas características, que prefieren evitar. Tampoco es que estén en la cresta de la ola ahora mismo, si bien siguen siendo completos referentes.

No todo son malas noticias; según sus creadores se tratará de la edición más ambiciosa, será la primera vez que veamos territorio latino, tienen el apoyo incondicional de algunos creadores inmensos y, qué demonios, ya es hasta tradición ver a youtubers y streamers haciendo el bobo. El 28 de diciembre, día de los Inocentes, parece el momento perfecto para un estreno ya confirmado. ¿Será esta vez sí que sí el último Rewind?