ElRubius, sobre Rakai: “¿Qué puedes esperar de un niño que no sabe que Europa existe?”

La que ya es una de las polémicas del año sigue sumando nuevos capítulos. Si ayer era Rakai quien abría directo y se quejaba de la comunidad hispanohablante debido a los insultos racistas que había recibido, hoy tenemos la respuesta de ElRubius en directo a todo este tema. La principal revelación es que, pese a las quejas de Rakai, él mismo fue el primero en tener una actitud racista. En un momento dado le dijo a ElRubius "que se fuera a México", algo con lo que ironiza nuestro compatriota: "¿Qué puedes esperar de un niño que no sabe que Europa existe?".

Rakai queda así retratado no solo como alguien hipócrita, sino como la mejor de las muestras de que el sistema educativo estadounidense necesita una mejora urgente a muchos niveles. Su comentario es uno común de un país que se siente el ombligo del mundo, actitud que se ve reflejada en streamers como este. Todo esto no justifica los insultos y amenazas de muerte que le han llegado, aunque ElRubius aclara que nada de eso ha venido de su comunidad, sino que ha sido consecuencia de que Rakai haya aparecido en el canal de uno de los youtubers más grandes.

No obstante, pese a todo este asunto, parece que ElRubius es capaz de sacar cosas en positivo sobre todo lo sucedido, especial en lo referido al post-evento. La comunidad hispanohablante le arropó durante todo el reto, especialmente en la final. A posteriori han seguido unidos para brindarle apoyo con toda la polémica sobre Rakai y, gracias a eso, lo tiene muy claro: "La comunidad hispana siempre va a apoyar más que cualquier otra. Los hispanohablantes siempre van un paso por delante". También deja caer un guiño a la comunidad francesa como una de las más activas, pero está claro que, como en casa, en ningún sitio.