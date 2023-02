No, ElXokas no tiene novia: "Jamás me he liado con alguien que me conozca de internet"

Debe ser difícil estar en la piel de ElXokas e intentar pasar página con los marrones que le han caído, justificados o no, en 2022. El que comenzó el año pasado como el streamer de referencia en España, con un flamante ESLAND reconociendo su carrera y superando a Rubius, Auron o Ibai en número de suscriptores, ha tenido más altibajos en su reputación que MundoCrypto. Y ya le empieza a cansar.

Igual que hablábamos hace unos días de cómo las redes sospechaban de una posible relación a partir de un tiktok viral, ahora toca contextualizar, en palabras de su protagonista, el clip. "Era una chavala con la que ni tuve sexo, ni me he liado ni nada", recuerda, y es capaz de ponerle fecha gracias precisamente a sus directos.

"Os lo conté el 19 de agosto de 2022, la hemeroteca no miente. Vino a ligar conmigo, y por cierto, jamás me he liado con nadie que me conozca de internet", contaba desde su canal, insistiendo en lo evidente: podría haber ligado perfectamente con ella. "Estoy en mi derecho y ella también".

Es lo que pasa cuando tienes un nivel de popularidad tan alto como Xokas, que narra apesadumbrado por su condición de famoso. "Nos fuimos afuera y había peña grabándonos con el móvil, venían a pedirme fotos, y es realmente incómodo. Y me pasa cada vez que salgo, que se me acercan muchas y podría ligar con muchas, pero nunca lo hago, por miedo".

Ni sus explicaciones -muy razonables y fácilmente refutables en caso de que fueran una trola- son suficientes para calmar los ánimos de sus muchísimos haters, que han inundado Twitter de sospechas sobre la embriaguez de la chica o las intenciones finales de Xokas.

Como de costumbre, Xokas se dedica a analizar (y amenazar con denuncias) a los que le difaman, insistiendo en lo chungo que es quitarse el sambenito de los "trucazos". "¿Cuál es el problema de la conversación que tengo con ella? No lo entiendo colega", dice con hastío sobre el tema. Es ya de por sí un avance a otras reacciones violentas que tuvo en resbalones en Twitter, y ya solo por eso se le debería dar un poco de credibilidad frente a simples y llanos cuchicheos, ¿no crees?