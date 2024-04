Escalofriante: Así son las claustrofóbicas imágenes de xCry durante su último evento con fans

xCry está viviendo un momento muy dulce en su carrera. Está, como quien dice, en la cresta de la ola y su legión de fans no deja de aumentar minuto a minuto. Una legión de fans que, precisamente, ahora le ha hecho vivir al creador de contenido uno de los momentos más agobiantes de toda su trayectoria.

Nos ponemos en situación: xCry va a Perú. Allí organiza un evento con sus fans en un centro comercial. El centro comercial, como es de esperar, se llena hasta la bandera y los fans, en cuanto ven al streamer, pierden la cabeza y se dirigen a él en masa. De hecho, la acumulación de gente que quiere llegar hasta Cry es tan grande que, incluso, a los guardias de seguridad les cuesta hacer su trabajo.

Sin duda, esto no es la primera vez que ocurre en el mundo streamer. Tan solo tenemos que recordar las aglomeraciones de gente que tenían que sufrir Rubius y compañía en los eventos de, por ejemplo, el Club Media Fest. Sin embargo, parecía que este tipo de incidentes ya estaban superados.

Está claro que los fans no lo hacen con ningún tipo de maldad. Pero la inconsciencia no te exime de hacer algo mal y, desde luego, lo que le ha tocado vivir a xCry durante este evento no ha tenido que ser muy agradable, siendo sinceros.