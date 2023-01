ESLAND 2023: la alfombra roja y las actuaciones de Lola Índigo y Jhay Cortez que no se verán en Twitch

Que los primeros Premios ESLAND fueron un éxito es algo que nadie en la comunidad pone en duda. "No puedo estar más feliz y emocionado por el resultado", decía un TheGrefg que sudó tinta para convertir lo que parecía un capricho en la fiesta más parecida a los Óscar que había vivido la comunidad streamer hispanohablante.

Fueron más de un millón de personas en su pico de audiencia y una media de 650.000 durante las bastantes horas de emisión que iniciaron un 2022 espectacular, y que este domingo intentará no solo repetir sino superar con creces la primera edición. Con algunos cambios, eso sí...

Para empezar, habrá dos espectáculos simultáneos pero que -al parecer- no se emitirán completos: una alfombra roja parecida a la del año pasado, donde desfilarán los invitados con entrevistas y poses frente a los fans que se desplacen hasta el Auditorio Nacional de Ciudad de Méjico. También están confirmadas las actuaciones de Lola Índigo y Jhay Cortez, aunque no queda claro que formen parte del directo.

Los invitados que piensen en hacer algo de turismo mejor que no tengan las expectativas muy altas, porque según Reborn la invitación consiste en un "hotel-evento-hotel" y regreso, viaje exprés que no a todos les interesa. "Yo no me meto tantas horas de avión ni de coña", contaba por ejemplo Cristinini, aludiendo a una fobia conocida por sus seguidores.

El más crítico con diferencia ha sido Vegetta, quien piensa que el mayor aliciente de los premios es "satisfacer el ego" y que "el realmente beneficiado es una única persona". Son pullitas del mejor amigo de Willy, a su vez el peor enemigo de TheGrefg, y por supuesto no formará parte del jurado pese a que así se había insinuado.

Hoy verás muchos streamers haciendo la maleta porque el viaje hasta la capital mejicana es un trecho, y la cita será el domingo 29 a las 17:00, hora española. No nos lo perdemos.