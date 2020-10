Estas son todas las novedades musicales de K-pop que puedes esperar en noviembre

La pandemia por coronavirus no frena al K-pop. El pop coreano sigue siendo igual de prolífico y el próximo mes de noviembre viene cargadito de novedades. Este género musical se está abriendo al mercado internacional cada vez con más fuerza.

Un gran ejemplo de ello son las estrategias comerciales que están llevando a cabo dos de los buques insignia del K-pop: BTS y BLACKPINK, dos de los mayores referentes de este estilo de música actualmente.

Por ello, uno de los estrenos más esperados es el comeback de los chicos del bangtan. El próximo 20 de noviembre sale a la luz BE, el nuevo disco de BTS que incluye 'Dynamite', el single con el que no para de romper récords.

Sin embargo, también hay grupos que siguen centrándose en el mercado asiático y realizan lanzamientos especiales para sus vecinos del J-pop en Japón. Este es el caso de Stray Kids, que el cuatro de noviembre publica 'All in' y de Twice que tiene entre manos sacar 'Better' el 12 de noviembre en el país nipón.

Pero estos no son los únicos lanzamientos de los que vamos a poder disfrutar el próximo mes de noviembre: los chicos de MONSTA X vuelven a la carga el dos de noviembre con 'Fatal Love', su tercer disco, donde continúan su camino sin Wonho.

También hay otro tipo de novedades: grupos de K-pop emergentes que realizarán su debut. Un ejemplo de ello son BXK, un grupo de chicos, que comienza su andadura el 2 de noviembre y STAYC, un grupo de chicas, que 12 de noviembre publica 'So Bad'.

