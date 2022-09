¿Flirteó Adam Levine con Amouranth en OnlyFans?

Si no sabías quién era Adam Levine seguro que en los últimos días te has enterado que ha dado bien el cante fuera de Maroon 5, el celebérrimo grupo rockero. Multitud de chicas de diferentes partes del mundo han salido a denunciar los "mensajes inapropiados" que recibieron mientras estaba casado con Behati Prinsloo.

Las capturas de las conversaciones por DM han dado la vuelta al mundo, y al tener como cónyuge a una modelo de Victoria's Secret la noticia y las confesiones de las 'infidelidades' (entre comillas porque "no hubo contacto físico") han dejado a cuadros el siempre movido sector del cotilleo. Pero la más sorprendente de las denunciantes lo hizo ayer en Twitter, y seguro que sí te suena su nombre: Amouranth.

"Es verdaderamente increíble lo buenas que estás", se ve en una captura atribuida a Levine. "O sea, es que me estalla la cabeza", se lee en un mensaje privado que podría pertenecer a Levine, o podría ser un fake.

La streamer no lo aclara y solo acompaña la imagen con un "Reconozco a este tío de mis mensajes privados de OnlyFans", y aunque es una reconocida bromista no suele tirarse faroles. No solo eso, sino que se jugaría una seria demanda en caso de haber manipulado las fotos.

Levine ya tuvo un affair verbal con Sumner Stroh, otra modelo de la plataforma para adultos, a quien se insinuó con claridad en mensajes donde subrayaba lo atractiva que la veía. Todo mientras Behati estaba embarazada, lo que ha añadido indignación en las redes.

"Me he pasado de la raya durante un periodo lamentable de mi vida", ha llegado a anunciar en sus perfiles públicos el cantante, quien todavía no ha contestado a ninguna acusación concreta ni tiene pinta de que vaya a hacerlo. Amouranth, mientras tanto, seguirá jugando al despiste, pero en caso de que fuera cierto lo que cuenta tampoco sorprendería a nadie.