Gemita rompe el silencio sobre su ruptura con AuronPlay y aborda los rumores de infidelidad con humor

Gemita ha roto su silencio tras la mediática ruptura con AuronPlay, abordando por primera vez los rumores que rodean su separación. En un stream IRL realizado el 10 de octubre, la influencer se refirió a las especulaciones sobre una posible infidelidad con una mezcla de humor y seriedad, mostrando su capacidad para lidiar con la situación bajo la presión pública.

El momento más destacado de la emisión fue cuando Gemita bromeó sobre el tema, diciendo: "Ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. ¿Demasiado pronto para hacer bromas, o ya las puedo ir soltando? Mi psicóloga me ha dicho que me una al meme". Sin embargo, Gemita no solo se limitó al humor. Posteriormente, adoptó un tono más serio para abordar las críticas que ha recibido y el juicio público que se ha generado en torno a su vida personal.

"Se me está haciendo un juicio público por cosas privadas que nadie sabe. Todo se ha especulado a través de una foto y un tuit", afirmó la creadora de contenido. En su mensaje, reflexionó sobre la manera en que las redes sociales convierten cuestiones íntimas en un espectáculo y criticó el apoyo que algunos han mostrado a este tipo de comportamiento.

Gemita también dejó claro que, a pesar de todo lo ocurrido, lo más importante para ella sigue siendo su relación con Auron, indicando que ambos conocen la verdad de lo que ha pasado: "Para mí la persona importante es Raúl, y él y yo sabemos la verdad, nadie más sabe lo que he pasado y lo que hemos vivido".

Este stream llega casi un mes después de que los fans comenzaran a sospechar sobre el fin de su relación. La eliminación de fotos y vídeos que compartían juntos en redes sociales confirmó los rumores. Aunque hasta ahora ninguno de los dos había comentado públicamente el motivo de su ruptura, el mensaje de Gemita refleja su postura frente a las especulaciones, y la importancia de la privacidad en tiempos de exposición masiva. Con este primer pronunciamiento, Gemita ha dejado claro que su prioridad es mantener su vida.