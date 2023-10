Gerard Romero revela que le ofrecieron más de 100.000 euros por el 20% de Jijantes FC: "Lo rechacé ipso facto"

El éxito de la Kings League ha captado la atención de miles de personas alrededor de todo el mundo y, precisamente por esto, no es de extrañar que ya haya personas o empresas que estén interesadas en formar parte de este proyecto. Anteriormente, ya se había hablado sobre la posibilidad de que los presidentes lleguen a vender sus equipos o un porcentaje de ellos en el futuro y, por lo que parece, algunos de ellos ya han empezado a recibir ofertas.

Este es el caso de Gerard Romero, quien ha confesado que le han hecho una propuesta de seis cifras para comprarle el 20% de Jijantes FC, algo que ha dicho que le sorprendió, pero que rechazó de inmediato, ya que considera que ahora "no era el momento". Esto se debe a que no quiere tener más líos de los que ya tiene, ya que, en el caso de venderlo, las decisiones que tome ya no dependerían únicamente de él, sino también de la persona o empresa que hubiera comprado ese porcentaje. Además, también ha confesado que esta propuesta no la hizo alguien de España, sino que le llegó desde otro país.

Tras compartir esto, Ibai ha confesado que él hubiera tomado la misma decisión que Gerard Romero si estuviera en su posición porque, tal y como ha dicho el catalán, se estaría metiendo en un lío al vender una parte de sus equipos de la Kings y la Queens League. Por ello, al no tener la necesidad de hacerlo, él cree que esta es la mejor decisión, ya que si no fuera el único propietario tendría que depender del apoyo de la otra persona para tomar ciertas decisiones.

Por tanto, parece que las ofertas hacia los presidentes de esta liga de fútbol ya han empezado a llegar, por lo que no sería de extrañar que varios de ellos hayan tenido que rechazar propuestas similares a la que ha recibido Gerard Romero. De todas formas, lo más probable es que continúen llegando muchas más en el futuro, por lo que habrá que ver quién será el primer presidente que decida vender su equipo o un porcentaje de este.