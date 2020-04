Ha llegado el momento que tantos aficionados a la música coreana estaban esperando: GOT7 está de comeback. Lo hacen justo después del atracón de BTS que ha arrasado este fin de semana en YouTube, pero con un estilo inconfundible que marca las diferencias con otros artistas.

El grupo de K-pop es el único cuyo fandom tiene dos nombres para identificarse: iGOT7, que simboliza con el 7 el número de la suerte, y Ahgase, que significa ‘polluelo de águila’ en coreano. Independientemente de cómo se hagan llamar, todos están de celebración por el regreso de sus ídolos.

“Todo el tiempo que pasamos preparando este trabajo, nos preguntábamos si le gustaría a los fans”, confesaron en una entrevista para Naver. “Cuando vimos que la respuesta a los avances era positiva, nos sentimos muy orgullosos”.

El medio coreano no identifica a ningún miembro como el que menciona estas palabras, y siempre se refiere a ellos en plural: “No queríamos que todo el tiempo que nuestros seguidores habían estado esperando les pareciera un desperdicio, así que pusimos todo lo que teníamos para hacer este mini álbum”.

La respuesta no podía haber sido más positiva, ya que ‘Not by the Moon’ ha llegado al millón de visitas a una velocidad vertiginosa, con decenas de miles de comentarios positivos y convirtiéndose en tendencia mundial en YouTube y redes sociales.

Como dicen en la entrevista, se nota que la banda ha estado probando cosas nuevas y el estilo de su comeback es muy fresco y poco parecido a lo que ellos mismos habían hecho antes. En un género donde hay ciertas similitudes entre grupos, es muy importante tener personalidad propia. GOT7 supera esa prueba con muy buena nota.

“Queremos ver las reacciones de la gente”, explican a Naver. “Los fans van a ver un montón de nuevos aspectos sobre nosotros en este trabajo y los que seguirán”, prometen desde GOT7. Y algo nos dice que estarán contentos con su estreno.