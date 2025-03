Ibai Llanos da nuevas pistas sobre los participantes de La Velada del año 5 y asegura que no se celebrará en el Bernabéu

Después de casi dos meses sin hacer directos, Ibai Llanos reapareció el 9 de marzo para adelantar detalles de La Velada del Año 5. Su inesperada retransmisión sirvió como antesala a la presentación oficial del evento, que tendrá lugar el 10 de marzo. En su regreso, el creador de contenido aprovechó para desmentir uno de los rumores más extendidos: la participación de figuras ajenas a la creación de contenido.

"Os voy a adelantar algo: no hay ningún boxeador que no sea creador de contenido. Es decir, no hay actores, actrices, cantantes, presentadores de televisión... Y otra cosa que os tengo que decir es que todos son hispanohablantes", explicó Ibai, dejando claro que este año el evento no contará con participantes internacionales de otras industrias. Aun así, aseguró que nunca estuvieron tan cerca de incluir a competidores de fuera del mundo hispanohablante.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la incertidumbre que le generó la posibilidad de celebrar La Velada en el Santiago Bernabéu. "La inseguridad por los conciertos en el Bernabéu me ha matado bastante. Luego, encima, he visto que Lola Índigo ha pasado su concierto al Metropolitano y, hostia, me he cagado encima", confesó el streamer. Ante esta situación, Ibai confirmó que el evento se trasladará a otra ubicación, siguiendo la tradición de cambiar de recinto en cada edición.

Sus palabras han reforzado los rumores que sitúan La Velada 5 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, aunque la confirmación oficial llegará en la esperada presentación del 10 de marzo. Allí se conocerán todos los detalles sobre los combates, la fecha y el lugar definitivo del evento de boxeo más esperado del año.