¿Jordi Wild dejará YouTube para irse a otra plataforma?: "Cada vez cuesta más hacer contenido adulto y serio sin que te traten fatal"

Pese a que la mayoría de los creadores de contenido españoles que se conocen hoy en día lograron dar sus primeros pasos en esta profesión gracias a YouTube, lo cierto es que la mayoría de ellos decidieron dejar la plataforma para centrarse en stremear en Twitch. Este es el caso de AuronPlay, Rubius y muchos otros streames, quienes, aunque no han abandonado completamente a YouTube, sí que han dejado de crear contenido exclusivo casi en su totalidad.

Pero, aun así, hay compañeros que prefirieron mantenerse fieles a la plataforma roja, como es el caso de Jordi Wild, quien empezó con su canal 'El Rincón de Giorgio' y que, desde entonces, no ha abandonado YouTube. Aun así, parece que su separación podría estar más cerca de lo que parece porque, aunque desde que lanzó su podcast 'The Wild Project' no ha hecho más que crecer, el catalán ha revelado que las cosas no están yéndole tan bien en YouTube.

Por este motivo, ha confesado a través de Twitter que está "pensando muy seriamente" la idea de irse de YouTube, ya que lleva ya dos meses con distintos problemas, entre ellos que "todos" los vídeos se marcan automáticamente con la monetización "limitada". Tal y como ha explicado el propio Jordi Wild, que le marquen un vídeo con el color amarillo significa que casi no va a "cobrar nada", por lo que se ve obligado a enviarlos a revisión de uno en uno. Pero, debido a que este proceso tarda unos días, aunque acaben poniéndole la monetización en verde, como ya "han perdido el impacto" del momento sigue perdiendo mucho dinero por culpa de esto.

Finalmente, ha concluido este asunto señalando que, aunque le da pena, "cada vez cuesta más hacer contenido adulto y serio" sin que le traten "fatal", motivo por el que ha decidido pedir recomendaciones a su comunidad y dejar la puerta abierta a otras plataformas. Por tanto, parece que su estancia en YouTube tiene fecha de caducidad y que, si todo sigue igual, la plataforma roja volverá a perder a otro de los pilares de la comunidad española.